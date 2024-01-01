Специально для читателей Кино Mail — 20 по‑настоящему звездных поздравлений и пожеланий от самых популярных артистов кино и сцены c новым 2025 годом!
Новогодние пожелания от звезд кино
на 2025 год
Интересного кино!
Юлия Пересильд
Интересного кино!
Юлия Пересильд
Внимательнее к себе!
Никита Ефремов
Внимательнее к себе!
Никита Ефремов
Любви!
Катерина Ковальчук
Любви!
Катерина Ковальчук
Радоваться жизни!
Виктория Толстоганова
Радоваться жизни!
Виктория Толстоганова
Внутреннего спокойствия!
Лянка Грыу
Внутреннего спокойствия!
Лянка Грыу
Наполненности волшебством!
Даниил Воробьев
Наполненности волшебством!
Даниил Воробьев
Мира всей планете!
Екатерина Волкова
Мира всей планете!
Екатерина Волкова
Больше хороших фильмов!
Сергей Жуков
Больше хороших фильмов!
Сергей Жуков
Чудеса сбудутся!
Екатерина Шпица
Чудеса сбудутся!
Екатерина Шпица
Полного впечатлений года!
Денис Власенко
Полного впечатлений года!
Денис Власенко
Слушать свое сердце!
Лиза Шакира
Слушать свое сердце!
Лиза Шакира
Сказок и исполнения желаний!
Виталий Хаев
Сказок и исполнения желаний!
Виталий Хаев
Самого доброго!
Алсу
Самого доброго!
Алсу
Хороших новостей!
Стас Пьеха
Хороших новостей!
Стас Пьеха
Вы — супер!
Любовь Аксенова
Вы — супер!
Любовь Аксенова
Чтобы контент радовал!
Дмитрий Миллер
Чтобы контент радовал!
Дмитрий Миллер
Гармонии и счастья каждый день!
Анастасия Уколова
Гармонии и счастья каждый день!
Анастасия Уколова
Удовольствия и изобилия!
ST
Удовольствия и изобилия!
ST
Чтобы лица сияли улыбкой!
Наталья Андрейченко
Чтобы лица сияли улыбкой!
Наталья Андрейченко
Чтобы деньги падали с небес!
Прохор Шаляпин
Чтобы деньги падали с небес!
Прохор Шаляпин
с новым годом!
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